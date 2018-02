Três casas na Vila Mariana são tombadas O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp) tombou ontem as casas de números 189, 195 e 201 da Rua Inácio Uchoa, na Vila Mariana, zona sul. As residências são consideradas umas das últimas remanescentes na cidade do estilo art nouveau - movimento surgido no fim do século 19 que mesclava formas, arabescos e curvas inspiradas no mundo vegetal.