Três brasileiros estão no top 100 Em abril no ano passado, o D.O.M. ficou em 4.º na lista dos melhores restaurantes do mundo da revista britânica Restaurant. Trata-se ainda do único da América do Sul a atingir posição tão alta nessa análise. Em 2006, estava no 50.º lugar e foi subindo de posição ano após ano, até chegar ao topo.