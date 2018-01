Três bancos passam a receber doações em dinheiro para os flagelados do Nordeste Ontem, o Banco do Brasil abriu contas para receber doações. Para Alagoas, os depósitos devem ser para agência 3557-2, Conta Corrente 5.241-8; Para Pernambuco, vão para a Agência: 1836-8, CC 100.000-4. Já o Banco do Nordeste do Brasil recebe depósitos para Alagoas - agência 031-0; CC 19.542-2 - e Pernambuco - agência 044-2; conta corrente 21.462-7. O dinheiro será utilizado para a aquisição de itens de emergência pela Defesa Civil. Já o Banco Bradesco abriu duas contas e fez aporte inicial de R$ 500 mil para cada Estado. Para Pernambuco, os depósitos são para agência 3201-8, CC 600.000-2; e para Alagoas: agência 389-1, conta corrente: 10.000-5