Três argentinos são presos por furto no Aeroporto de Cumbica

SÃO PAULO - Três argentinos foram presos na noite desta sexta-feira, 11, depois de furtar uma pasta de um casal brasileiro no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os três vieram ao Brasil há um mês para a Copa do Mundo, mas não conseguiram comprar ingressos.

Segundo o delegado Celso Rodrigues Gonçalves Junior, plantonista da delegacia da Polícia Civil do aeroporto, seguranças do aeroporto viram a ação por câmeras e perseguiram os assaltantes em uma viatura. Eles tentaram fugir em um ônibus, mas foram pegos no veículo. "O casal nem sequer percebeu que tinha sido roubado. Eles levaram uma pasta que continha documentos e passaportes. Não tinha dinheiro nenhum", disse. A ação ocorreu por volta das 18h40.

Foram presos Omar Perez, de 64 anos, Jose Heriberto, de 63, e Algel Hugo Belucci, de 62. Segundo a polícia, os três seriam encaminhados na noite desta sexta para o 1.º Distrito Policial de Guarulhos.