Três adolescentes narram ocupação pelo Twitter Nas primeiras horas da manhã de ontem, três jovens de 13 a 17 anos se mantinham atentos a cada movimento das forças de segurança que se preparavam para tomar o Complexo do Alemão. Moradores das favelas que fazem parte do conjunto, Rene Silva, Jackson Alves e Igor Santos foram as primeiras testemunhas a relatar o sobrevoo dos helicópteros e o início da troca de tiros que marcou a ocupação do território dominado por traficantes.