Trens voltam a circular normalmente na Linha 12 da CPTM, em SP

SÃO PAULO - Os trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram a circular normalmente entre as estações Brás e Tatuapé as 10 horas desta sexta-feira, 5.

Segundo a CPTM, uma falha no sistema de sinalização na Estação Brás provocando maiores intervalos entre as composições da linha desde as 6h30. Os passageiros foram avisados do problema pelos sistema de som das estações.