Trens voltam a circular entre Caieiras e Franco da Rocha

SÃO PAULO - A circulação dos trens entre as estações Caieiras e Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, foi restabelecida às 18h25 desta quinta-feira, 13, mas ainda é feita em via única, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os trens não circulavam entre as duas estações desde a madrugada de quarta-feira devido aos alagamentos na via.

Durante a suspensão da circulação de trens entre Caieiras e Franco da Rocha, a CPTM acionou o Plano de Auxílio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese), com transporte gratuito por ônibus, para completar a viagem de quem necessita passar pelo trecho inoperante.