Trens vão operar até mais tarde após horário de verão em SP

A circulação dos trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e dos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) vão operar até a uma hora da manhã após o término do horário de verão.

À meia-noite do próximo sábado, 20, todos os relógios serão atrasados em uma hora. As composições e os ônibus prestarão serviço por mais 60 minutos em todas as linhas, segundo informações da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos.

METRÔ

As composições prestarão serviço por mais 60 minutos em todas as linhas após o fim do horário de verão. Na Linha 1- Azul, por exemplo, em vez de 712, estão programadas 728 viagens. A Linha 2-Verde terá um acréscimo de 12 viagens, passando de 463 para 475. Os usuários da Linha 3-Vermelha contarão com uma oferta de 873 viagens, 16 a mais do que tradicionalmente é programado para a linha aos sábados. Na Linha 5-Lilás, em vez de 322, os trens em circulação realizarão 328 viagens. No domingo, a operação comercial será iniciada no horário habitual, às 4h40.

CPTM

A CPTM também operará até a uma hora da manhã do horário antigo na madrugada do sábado para o domingo. Excepcionalmente, a Companhia terá operação comercial durante 22h ininterruptas, diferentemente de um sábado tradicional, quando presta serviço por 21h. No domingo, o operação comercial será iniciada às 4 horas.

Nas linhas 7-Rubi (Luz-Francisco Morato) e 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), trens partirão com intervalos de 20 minutos. Na extensão da Linha 7, entre Francisco Morato e Jundiaí, serão colocados trens em prontidão para suprir possíveis demandas.

Na Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi), os intervalos serão de 15 minutos. Na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), os trens terão intervalos especiais, adaptados para atender às viagens extras necessárias. Nas linhas 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana), os trens partirão de 20 em 20 minutos.

EMTU

Os ônibus das linhas intermunicipais gerenciados pela EMTU/SP nas três regiões metropolitanas do Estado (São Paulo, Campinas e Baixada Santista) prolongarão igualmente a operação por mais 60 minutos à meia-noite de sábado. Na Grande São Paulo, os relógios dos nove terminais do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus-Jabaquara) e mais o do Terminal Metropolitano de Cotia serão atrasados em uma hora, retornando ao horário anterior.