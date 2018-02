Trens terão intervalo maior no fim de semana As seis linhas da CPTM sofrerão alterações, hoje e amanhã, por causa de obras de modernização. O intervalo entre os trens será maior hoje nas Linhas 8-Diamante, 12-Safira, 11-Coral e 9-Esmeralda. Amanhã, será a vez de as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e novamente as Linhas 11 e 9 terem intervalos maiores. Amanhã, os trens não circularão entre as Estações Júlio Prestes e Presidente Altino da Linha 8.