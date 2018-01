Trens são liberados na Linha Vermelha O Metrô informou ontem que o trem H61, que no dia 2 raspou a tampa do painel externo numa plataforma da estação Sé, voltou a circular na Linha 3-Vermelha. Por medida de segurança, todos os trens da mesma série foram encaminhados para análise de engenheiros da empresa. Após testes, eles identificaram a causa do desvio, corrigiram o problema e estão implementando novos controles. Os quatro trens da série já foram liberados.