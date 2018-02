Trens em APA devem ser removidos até dia 5 A América Latina Logística (ALL) tem até o dia 5 para remover 32 vagões de trens abandonados na Estação Evangelista de Souza, Área de Proteção Ambiental (APA) no sul da capital. Caso não cumpra, a multa pode passar de R$ 500 mil. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que notificou a ALL em 30 de junho - e não na "última semana", como a empresa justificara. A ALL confirmou a notificação, argumentando que aguardava autorização para cortar vagões, e diz que cumprirá o prazo.