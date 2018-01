Trens do Metrô de SP colidem durante a madrugada

Duas composições da Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) colidiram na madrugada de quarta-feira, 25, entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana, de acordo com informações da Assessoria de Imprensa da empresa. Os trens circulavam sem passageiros, apenas com os condutores, quando houve o abalroamento entre eles, segundo a Companhia do Metropolitano (Metrô).

A estatal não soube informar se algum dos funcionários ficou ferido. As composições, que estavam manobrando entre as estações citadas, chocaram-se após o encerramento da operação comercial. Elas foram recolhidas para manutenção com danos leves. O Metrô funcionou normalmente ontem, de acordo com nota da empresa, que está apurando as causas do acidente.