Trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM operam com velocidade reduzida

São Paulo, 4 - Os trens da Linha 9 - Esmeralda (Osasco-Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operam com velocidade reduzida desde as 11h55 desta segunda-feira, 4, por conta de um defeito no sistema de energia, de acordo com a empresa.

Devido ao defeito, as composições circulam apenas por uma via, na altura da estação Granja Julieta, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, provocando maior tempo de intervalo entre os trens. Não há previsão para a normalização da circulação.