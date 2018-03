Trens da Linha 7 não voltam a funcionar hoje entre Caieras e Franco da Rocha

SÃO PAULO - A circulação dos trens entre as estações Caieiras e Franco da Rocha está suspensa nesta quarta-feira, 12, devido aos alagamentos na via. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), os trens da linha 7, Rubi (Luz - Francisco Morato), não voltam a funcionar nesta quarta-feira pois o nível das águas na região de Franco da Rocha não baixou.

A CPTM informa que a circulação de trens continuará funcionando normalmente entre as estações Luz e Caieiras e entre Franco da Rocha e Jundiaí. A Companhia também acionou o Plano de Auxílio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese), com transporte gratuito por ônibus, para completar a viagem de quem necessita passar pelo trecho inoperante. Os usuários serão avisados por cartazes e pelo sistema de som das estações e trens. Todas as outras linhas operam normalmente.

A circulação de trens está interrompida no trecho entre as estações Caieiras e Franco da Rocha desde as 4h30 da manhã desta quarta-feira, 12. A CPTM recomenda aos seus usuários que, se possível, antecipem o retorno para casa nesta tarde.