Trens da CPTM voltam a circular em trecho afetado

O texto foi atualizado às 18h38.

SÃO PAULO - A circulação de trens da Linha 10 - Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi restabelecida às 17h30 desta terça-feira, 17, entre as estações Mauá e São Caetano, no ABC paulista.

Segundo a companhia, o trecho foi bloqueado por causa de alagamentos na via. O transporte foi interrompido às 15h15 entre as estações Santo André e Utinga. Às 16 horas, a circulação ficou paralisada entre Mauá e São Caetano. Nesse período, os trens transitaram entre as estações Brás e São Caetano e entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.

A Companhia acionou o sistema Paese, com ônibus gratuitos, para atender os passageiros prejudicados. Os usuários foram informados do problema pelo sistema de som dos trens e das estações.

As composições do Metrô operam com velocidade reduzida nos trechos a céu aberto por causa da chuva.

EMTU. As fortes chuvas paralisaram nove linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos no Corredor Metropolitano ABD (São Mateus - Jabaquara) às 15h20. Às 18h15, as seguintes linhas voltaram a circular: 285, 286, 287, 287P, 288, 288P, 289, 284, 284M e 247.

O temporal alagou a Avenida Faria Lima e o Paço Municipal, em São Bernardo do Campo, a Avenida Piraporinha, em Diadema, a Rua Quinze de Novembro e Avenida General Glicério, em Santo André.