Trens da CPTM voltam a circular após quatro horas de interrupção

(Texto atualizado às 18h14)

Após 4 horas de interrupção total, os trens metropolitanos voltaram a circular na Grande São Paulo a partir das 17 horas deste sábado, 6. Todas as composições das seis linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pararam de prestar serviços aos usuários a partir das 13 horas por causa de um incêndio no sistema de ‘no-break’ – a fonte de alimentação ininterrupta – da sala do Centro de Controle de Operações, no Brás.

O incêndio aconteceu, segundo os bombeiros, às 12h27 e, a partir das 12h30, os trens começaram a parar nas estações. O funcionamento foi retomado às 17 horas nas Linhas 7-Rubi (Luz-Francisco Morato), 8-Diamante (Julio Prestes-Itapevi), 9-Esmeralda (Grajaú-Osasco), 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra). Logo depois, as 17h30, os trens voltaram a circular também nas Linhas 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana).

A sala de controle da CPTM foi esvaziada às 13 horas e, por isso, a empresa foi obrigada a suspender a operação em todas as linhas. Os bombeiros foram acionados e, de acordo com a companhia, o fogo foi controlado rapidamente. Até as 15 horas, os bombeiros estavam no local para controlar o incêndio. A suspeita é de um curto-circuito. Quatro viaturas foram acionadas e foram atender ao chamado da CPTM.

Ainda não há previsão de quando a sala do Centro de Controle de Operações será liberada. A SPTrans dispôs ônibus para as regiões afetadas mas, de acordo com a CPTM, o número não é suficiente. As estações de Metrô também registram lotação acima da média.