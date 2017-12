Trens da CPTM operam normalmente nesta manhã

Desde às 4 horas deste sábado, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), todas as linhas operam normalmente na capital paulista e região metropolitana, apesar do sindicato que representa os funcionários da CPTM TR anunciado início de uma greve a partir da 0h.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da CPTM, " os maquinistas, supervisores de tração e agentes de estação compareceram a seus postos, permitindo que a CPTM opere com normalidade a frota prevista para os horários de pico do sábado". Ainda, segundo a CPTM, a Linha 9 - Esmeralda (Osasco/Grajaú), opera normalmente e terá, a partir das 6 horas, "aumento da frota devido à alta demanda gerada pelo GP Brasil de Fórmula 1, mantendo assim a programação prevista para o dia".

A maior parte do público utiliza a Linha 9 para ir ao local, já que há uma estação a 600 metros de um dos portões do autódromo. A CPTM, durante a sexta-feira, afirmou também que estaria mantida a operação especial da Fórmula 1 - com aumento da frota na linha 9 - mesmo com uma greve total.

Segundo a companhia, funcionários em cargos de supervisão são treinados e por isso estariam aptos a operar os trens. A São Paulo Transportes (SPTrans) informou que também criaria outras três linhas de ônibus em caso de greve na CPTM - já foram criadas cinco para a operação. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, Eluís Alves, admitiu que as seis linhas da CPTM estão operando normalmente neste início de manhã, conforme anunciou a empresa.

O máximo que o sindicato conseguiu foi atrasar a saída de alguns trens das linhas Luz-Francisco Morato e Luz-Rio Grande da Serra. A operação comercial nessas linhas, que se inicia normalmente às 4 horas, só passou a funcionar com todos os trens perto das 5 horas. O sindicato acusa a CPTM de pressionar os trabalhadores.

De acordo com o sindicalista, todos os dirigentes da companhia estão no centro de controle disparando telefonemas ameaçadores aos funcionários escalados para o primeiro turno. Na sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concede liminar determinando que 60% da frota da CPTM circule no sábado, dia do treino oficial do GP.

No domingo, data da competição, 70% dos trens devem estar em atividade. A partir de segunda-feira, 19, os funcionários devem manter 80% do serviço em funcionamento durante os picos da manhã e da tarde e 60% nos demais horários. Caso haja descumprimento, os responsáveis terão de arcar com multa diária de R$ 100 mil.

Os ferroviários reivindicam 4,44% de reajuste relativo às perdas salariais, mais 5% de aumento real. A CPTM, em última proposta, determinou reajuste de 4,65% e uma remuneração variável a vigorar de setembro deste ano a dezembro de 2010, que, segundo informa a companhia, pode chegar a 2,3 salários para cada empregado, a partir do cumprimento de metas de trabalho. A negociação do dissídio dos ferroviários teve início em 18 de agosto. Segundo a CPTM, de um total de 68 cláusulas reivindicadas pela categoria, 64 já tiveram acordo.