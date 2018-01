Falha técnica paralisa trechos da CPTM

Os paulistanos que precisam pegar os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no final da tarde desta quarta-feira, 8, enfrentam dificuldades por causa de falhas na operação.

Segundo a CPTM, os trens circulavam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Guaianases, da linha 11-Coral. A companhia atribui a lentidão a problemas técnicos.

Já na linha 12-Safira, a circulação de trens foi interrompida entre as estações Brás e Tatuapé. Falhas no sistema de energia também interromperam a circulação de trens entre as estações Tamanduateí e Brás, na linha 10-Turquesa

De acordo com a CPTM, a operação estava em processo de normalização nas linhas no fim da tarde desta quarta.

Cachorro nos trilhos. Mais cedo, um cachorro que invadiu os trilhos complicou a circulação de trens nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô. O animal foi visto na altura da Estação Tiradentes.

Por causa do incidente, as composições passaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada por mais de uma hora, enquanto funcionários tentavam retirar o bicho em segurança.

As plataformas ficaram abarrotadas e chegou-se a instalar bloqueios de acesso em algumas estações. No fim, o cachorro fugiu e foi perdido de vista.