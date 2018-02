Trens da CPTM batem em Francisco Morato e deixam ao menos 27 feridos

Atualizada 12h45

SÃO PAULO - Ao menos 27 pessoas ficaram feridas após a colisão de dois trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta terça-feira, 18, na Estação Francisco Morato da Linha 7-Rubi. O acidente aconteceu por volta das 5h30, quando uma composição vazia que manobrava no pátio da estação se chocou com um trem de passageiros parado na plataforma, que tinha como destino a Estação da Luz.

O Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas para o local para socorrer as vítimas, que tiveram ferimentos leves, de acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Francisco Morato. As pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa e para o Hospital Estadual Professor Carlos da Silva Lacaz, ambos em Francisco Morato.

Por conta do acidente, a plataforma ficou cheia e o tempo de espera pelas composições aumentou. A situação só foi normalizada às 10h30, informou a companhia, quando os trens envolvidos no acidente foram removidos. Ainda de acordo com a CPTM, a operação foi afetada apenas entre as estações Francisco Morato e Jundiaí, no final do ramal, sem reflexo para o restante da via, que começa na Luz, centro de São Paulo.