Trens circulam com velocidade reduzida na linha 9 da CPTM

SÃO PAULO - Trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira, 2, por causa de um defeito na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú).

O problema na alimentação elétrica do sistema de sinalização foi detectado às 8h50, entre as estações Cidade Jardim e Autódromo. Desde então, as composições operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Equipes da CPTM trabalham para normalizar o serviço.