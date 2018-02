Trens batem e ferem 30 passageiros em Francisco Morato

Uma colisão entre dois trens deixou 30 pessoas feridas na madrugada de ontem na Estação Francisco Morato da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O acidente, que parou a Linha 7-Rubi, é a 28.ª falha grave do ano no sistema ferroviário, segundo a própria empresa.

Por volta das 5h30, uma composição vazia bateu em outra que estava parada, já com passageiros, na plataforma. O trem vazio ia no sentido da Estação da Luz, no centro de São Paulo. Em relato à Polícia Civil, o maquinista alegou ter sofrido um mal súbito no momento da ocorrência. O serviço no ramal só voltou ao normal mais de cinco horas depois da colisão.

Em todo o ano, essa foi a terceira batida entre trens da CPTM. A última, em fevereiro, aconteceu na mesma linha do acidente de ontem, na Estação Vila Clarice.

Passageiros disseram que houve gritaria após a colisão e algumas pessoas ficaram ensanguentadas. Mas o estado de nenhum ferido foi considerado grave pela empresa. A CPTM contesta o número de vítimas (30) apresentado pela Polícia Civil. Nas contas da empresa, 24 pessoas precisaram de atendimento médico.

O delegado-assistente de Francisco Morato, Herton Lemos Ferreira, diz que o número de feridos leves pode ser maior, já que muitos deles preferiram seguir viagem quando a rede foi normalizada. O caso foi registrado como lesão corporal e desastre ferroviário.