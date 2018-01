Tremor de terra assuta moradores em Paraibuna, SP

A população de Paraibuna, distante 124 quilômetros da capital paulista, ficou assustada na noite do domingo, 6, quando um tremor de terra atingiu a cidade. O fato ocorreu por volta das 21h e não teria durado mais que três segundos, conforme disseram alguns moradores.

"Foi rápido mais muito intenso. Tive a sensação de que a casa estava se partindo ao meio", disse o jornalista João Evangelista de Faria, que mora numa casa pré-fabricada, de madeira, na região central da cidade. O agente da Defesa Civil, Sandro Cassemiro, disse que o tremor realmente teria ocorrido apenas no centro cidade, sem registrar vítima ou atingir qualquer imóvel. "Nenhum fato grave foi constatado", afirmou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A unidade local da Cesp - Companhia Energética de São Paulo, registrou o tremor em um sismógrafo. Os dados foram enviados ao IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mas os resultados deverão ser divulgados apenas nessa Terça-feira.

Em 22 abril de 2008, a população do Vale do Paraíba e do Litoral Norte também se assustou com um tremor, que chegou a 5,2 na escala Richter e foi sentido em várias regiões do país. Em São José dos Campos, os moradores de prédios foram os que mais sentiram o abalo. Os bombeiros receberam mais de 100 ligações de pessoas relatando o incidente.