Tremor de terra assusta moradores de Paraibuna

SÃO PAULO - Um tremor foi registrado na noite desta quarta-feira, na cidade de Paraibuna, no interior de São Paulo. Os moradores se assustaram ao sentir o tremor, por volta das 23h40, e perceber janelas e portas balançar.

O abalo durou menos que cinco segundo, segundo informou a Defesa Civil da cidade. Nenhuma ocorrência foi registrada. O agente da Defesa Civil, Sandro Casemiro, acredita que possa ter havido uma acomodação de terra.

Dados coletados do sismógrafo foram encaminhados para Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que fará uma análise do grau do tremor e das causas. O laudo deve ficar pronto nesta quinta-feira, 14.