Tremor atinge cidade no leste de Rondônia Um tremor de 4,7 pontos na escala Richter atingiu a região norte de Ariquemes (RO), na tarde de anteontem. O ápice do abalo durou cerca de 15 segundos, momento em que foi sentido por moradores. Segundo o analista de sinal sísmico Iago Guilherme dos Santos, do Observatório Sismológico (Obsis) da Universidade de Brasília (UnB), há um encontro de placas perto dos Andes e da região de Rondônia que causa pequenos tremores todos os dias. "Nem todos são sentidos porque são profundos. Poucos chegam até a superfície", disse.