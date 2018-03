Tremor abala cidade do sertão pernambucano

A cidade de São Caetano, no agreste pernambucano, foi atingida por um tremor na madrugada de anteontem. Nenhum dano foi registrado. O tremor de 2 graus na escala Richter foi detectado às 4h11 pela estação do Departamento de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Segundo o órgão, uma falha geológica corta o Estado e abalos passaram a ser sentidos em 2006. O maior tremor em Pernambuco - de 4 graus - foi registrado em São Caetano, em maio de 2006.