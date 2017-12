Trem vazio descarrila e atrasa circulação na CPTM nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Um trem vazio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarrilou na manhã desta sexta-feira, 25, ao fazer uma manobra operacional quando saía da oficina localizada próxima à Estação Brás, na região central da capital paulista. Ninguém ficou ferido.

Segundo a CPTM, a circulação dos trens teve de ser interrompida para que a composição fosse retirada da via, o que ocorreu por volta das 7h. O trem prestaria serviço na Linha 12-Safira, mas o problema afetou a operação também na Linha 11-Coral, pois os ramais são paralelos entre as Estações Tatuapé e Brás.

Com a paralisação, as plataformas das estações no centro ficaram abarrotadas de passageiros. Às 9h10, de acordo com a companhia, a situação estava em processo de normalização.