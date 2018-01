Trem quebrado provoca lentidão na Linha 9 da CPTM e superlotação

Atualizado às 10h20

SÃO PAULO - Um trem quebrado na Estação Santo Amaro da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no sentido Osasco, prejudicou toda a circulação no ramal que liga o Grajaú, na zona sul da capital paulista, à cidade da região metropolitana na manhã desta quinta-feira, 10. Os passageiros tiveram que descer dos vagões e caminhar pelos trilhos.

A falha aconteceu, segundo a CPTM, por volta das 8h25 e só foi resolvida às 9h20. Toda a extensão da linha foi comprometida.

As estações ficaram lotadas, e as composições circulavam com maior tempo de parada e velocidade reduzida. Como a companhia não consegue remover o trem em pane, no trecho de Santo Amaro os trens trocavam de trilhos, trafegavam pela via contrária e retornavam para o sentido Osasco após a estação.

Até as 10h15, a linha ainda operava com velocidade reduzida.