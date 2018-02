Trem que leva ao Cristo Redentor para por 1h30 e turistas formam enormes filas Em pleno período de alta temporada, uma das principais atrações turísticas do Rio, o trem do Corcovado, que liga o bairro do Cosme Velho ao Cristo Redentor, na zona sul, parou ontem por cerca de 1h30 depois que uma árvore caiu sobre os trilhos, às 10h30. A paralisação causou longas filas de turistas durante todo o dia de ontem. A espera chegou a mais de 40 minutos para a compra do bilhete, e sem previsão de embarque.