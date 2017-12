Trem parado causa problemas na linha 3 do Metrô

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Um trem que seguia no sentido Itaquera/Barra Funda da linha 3 - Vermelha do Metrô apresentou problemas de tração às 6h12 desta manhã de terça-feira na plataforma da estação Pedro II, na região central da cidade de São Paulo. A composição foi retirada da plataforma por volta das 6h37. As operações nesta linha, principalmente nas estações mais próximas, foram prejudicadas. O restabelecimento das operações na linha 3 Vermelha já foi iniciado. Para que não haja um acúmulo maior nas plataformas, a passagem dos usuários pelas catracas para embarque ainda segue restrita.