Trem falha e agrava lotação de linha da CPTM

Caio do Valle - Jornal da Tarde,

Texto atualizado às 19h21.

SÃO PAULO - Um defeito na tração de um trem faz a Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operar com velocidade reduzida no início da noite desta quarta-feira, 12, o que agrava a superlotação nas plataformas. A falha ocorreu por volta de 17h45 em uma composição sentido Luz entre as estações Caieiras e Jaraguá.

Segundo a CPTM, esse trem será rebocado para a Estação Perus por locomotiva. Os passageiros desembarcaram na Estação Caieiras por volta das 19h. Na Estação Palmeiras-Barra Funda, houve restrição de entrada de pessoas nas catracas, para evitar aglomeração nas plataformas. A CPTM informa que a medida é para aumentar a segurança.

Naquele trecho, a linha está operando com todos os trens em apenas um sentido, o que provoca os intervalos maiores nas estações.