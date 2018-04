Trem é recolhido após falha técnica na linha 1 do Metrô de São Paulo

SÃO PAULO - Um trem que trafegava na linha 1 Azul do Metrô teve ser recolhido às 15h07 desta terça-feira, 31, devido a uma falha elétrica nas proximidades da Estação Praça da Árvore, na zona sul de São Paulo. Os passageiros relataram fumaça e um cheiro forte no local.

Segundo o Metrô, uma dos vagões apresentou sobrecarga elétrica causando um forte barulho. Os passageiros deixaram a composição e seguiram a viagem no sentido Jabaquara em outro trem.

O passageiro Leandro Rodriguez, de 24 anos, entrou na estação por volta das 15h10 e disse que havia fumaça e forte cheiro de queimado. "Depois do problema no último vagão do trem, os seguranças ordenaram que todos saíssem com urgência. Tinha muita gente nervosa e chorando." Ele disse que os funcionários da estação não sabiam informar o que tinha acontecido e alguns estavam com extintores de incêndio nas mãos.

De acordo com a companhia, a composição foi recolhida para manutenção. A circulação de trens passou a ser normalizada a partir das 15h15.