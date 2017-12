SÃO PAULO - Um trem da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) apresentou falha no sistema elétrico e teve que ser retirado de circulação por volta das 18h de hoje, 26, para manutenção. A composição estava na estação Paraíso, na linha 1-Azul, sentido Tucuruvi, quando teve o problema. De acordo com o Metrô, o incidente não causou lentidão ou transtorno aos usuários.