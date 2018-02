Trem do Metrô é esvaziado em São Paulo após fumaça

SÃO PAULO - Por volta das 18h16 desta quarta-feira, 13, o Metrô de São Paulo teve um problema em um dos carros na linha vermelha, sentido Corinthians-Itaquera. O trem foi esvaziado logo em seguida, informou a assessoria.

Problema durou três minutos e foi causado por uma falha no sistema pneumático, que regula freios e tubulação de ar. Fumaça foi vista no trem. O carro foi recolhido para a manutenção, que deve apurar as causas do dano.