Trem do Metrô bate em outro no Jabaquara Um trem sem maquinista acelerou sozinho e acertou uma outra composição do Metrô no pátio de manobras do Jabaquara, na zona sul da capital paulista. O acidente foi no sábado e não deixou feridos. As informações foram divulgadas ontem pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que informou ainda que um técnico teve de pular para evitar ser atingido pelos trens.