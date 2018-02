Trem descarrila na Serra do Mar

SÃO VICENTE - Um trem que seguia para o Porto de Santos colidiu com a cauda de um outro trem de carga que aguardava a entrada no pátio ferroviário, no km 100 da ferrovia, altura de São Vicente, no início da manhã desta segunda-feira, 7. O descarrilamento envolveu duas locomotivas e dezesseis vagões, interrompendo o tráfego de trens durante todo o dia.

Cerca de mil toneladas de carga (açúcar e grãos) ficaram espalhadas na via férrea. Uma das locomotivas chegou a pegar fogo, mas logo o foco de incêndio foi eliminado e ninguém ficou ferido.

Técnicos da ALL, empresa que administra a malha ferroviária na região, estiveram no local, a fim de tomar todas as providências para liberar a linha. Uma sindicância foi aberta para apurar as causas do acidente. Uma equipe da Cetesb também esteve no local para verificar a possível contaminação de um córrego que passa pelo local.