Trem descarrila e bloqueia ferrovia Um trem carregado de celulose descarrilou e derrubou sua carga sobre a ferrovia em Sorocaba, no interior paulista, por volta das 22 horas de anteontem. Não foram registradas vítimas, mas a via ficou bloqueada até as 18 horas de ontem. Quatro locomotivas e três vagões saíram dos trilhos. A composição havia saído de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com destino a Santos. A concessionária vai investigar o acidente.