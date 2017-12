Trem de carga descarrila na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um trem de carga descarrilou na madrugada deste sábado, 2, na Linha 12 - Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na zona leste de São Paulo. Ninguém se feriu.

De acordo com a CPTM, o acidente aconteceu por volta das 3 horas, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. O descarrilamento atingiu os cinco últimos vagões da composição da empresa MRS, carregada de areia.

Por conta do acidente, a companhia está operando em via única nesse trecho. Por volta das 7h30, a equipe de manutenção da CPTM continuava trabalhando no local e ainda não havia previsão de restabelecimento da operação normal.

Contudo, a CPTM ressalta que, por se tratar de um sábado, os intervalos entre as composições não foram afetados.