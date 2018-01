Trem de carga descarrila e linha Rubi da CPTM é afetada

SÃO PAULO - Três locomotivas de carga de um comboio da empresa MRS descarrilaram na linha 7 - Rubi (Luz-Jundiaí), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no fim da noite desta quinta-feira, 17. O trecho entre as estações Baltazar Fidélis e Francisco Morato está interditado e deve voltar a operar até o fim da noite desta sexta, segundo a CPTM.

O incidente ocorreu por volta das 23h15 e a linha está operando apenas entre as estações Luz e Baltazar Fidélis e entre Francisco Morato e Jundiaí.

Para transportar os passageiros no fim da tarde e noite desta sexta, a CPTM acionou a operação Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), com 60 ônibus gratuitos para o transporte dos usuários entre as estações Francisco Morato e Franco da Rocha.

A previsão inicial era de que uma das vias seria liberada antes do fim da tarde. Mas, segundo a CPTM, o guindaste da MRS que trabalhava na retirada da terceira locomotiva quebrou no momento da operação.

Equipes de manutenção da CPTM e da MRS estão trabalhando no local. A Companhia vai apurar as causas do acidente. A MRS não foi localizada na noite desta sexta para comentar o acidente.