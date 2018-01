Trem de carga descarrila, atinge trem da CPTM e deixa 16 feridos em SP

Atualizado às 16h54.

SÃO PAULO - Um trem de carga descarrilou e atingiu o último vagão de uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) da linha Linha-7-Rubi, que seguia no sentido Estação da Luz. O acidente aconteceu por volta das 11h20, próximo à Estação Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Dezesseis pessoas ficaram feridas, segundo a Prefeitura de Franco da Rocha. Nove vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Franco da Rocha, informou a Secretaria Estadual de Saúde.

Entre as pessoas levadas ao Hospital Estadual de Franco da Rocha, há seis mulheres, com idades entre 38 e 54 anos, e três homens, com idades entre 23 e 53 anos. Seis pessoas estão em observação com quadro estável, duas receberam alta e uma passa por cirurgia por causa de uma fratura exposta na perna, o caso mais grave.

Segundo a CPTM, o trem de carga, operado pela MRS, carregava bauxita e seguia para a Estação Francisco Morato. A circulação está interrompida entre as estações de Baltazar Fidélis e Franco da Rocha. Ainda de acordo com a CPTM, 21 ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foram acionados para transportar no trecho paralisado.

COLABORARAM CAIO DO VALLE E FELIPE TAU