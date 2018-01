Trem da Linha 11-Coral descarrila na zona leste de SP

Um trem descarrilou na tarde desta quarta-feira, 7, entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera da linha 11-Coral (Luz-Estudantes). O incidente aconteceu às 15h30 quando o trem seguia no sentido Luz.

Devido ao acidente, a circulação de trens no trecho passará a ser realizada por via única e com maiores intervalos. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) acionou a Operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), através do Metrô, nas estações Tatuapé e Corinthians Itaquera.

Até às 17h30, o Corpo de Bombeiros não havia sido acionado.