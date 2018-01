Trem da Linha 1-Azul do Metrô apresenta problema e é esvaziado

SÃO PAULO - Um trem da Linha 1- Azul, que liga as zonas norte e sul de São Paulo, teve de ser esvaziado ao apresentar problemas na estação Armênia do Metrô, por volta das 7h50 desta terça-feira. De acordo com o Metrô, a composição teve problema de tração e foi recolhida para uma área de estacionamento no Tucuruvi, na zona norte. A circulação foi normalizada minutos depois.

Em nota, o Metrô informou que, durante o período em que o trem era retirado de circulação, os demais trens da região circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Os usuários foram informados do problema pelo sistema sonoro das estações e dos trens.