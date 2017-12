Trem da CPTM tem princípio de incêndio em Ribeirão Pires

SÃO PAULO - Um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) teve um princípio de incêndio na Estação Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 19. Três pessoas inalaram fumaça e foram encaminhadas ao pronto-socorro de um hospital da região.

Segundo a empresa, uma composição que trafegava sentido Rio Grande da Serra às 17h15, na Linha 10-Turquesa (Brás - Rio Grande da Serra) teve um princípio de incêndio em um dos carros. Ainda não se sabe o que causou o fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o foco de incêndio, controlado.

Os usuários foram desembarcados na Estação Ribeirão Pires. Os trens estavam circulando em velocidade reduzida entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra por causa do acidente. A CPTM afirmou ter aberto sindicância interna para apurar as causas da ocorrência.