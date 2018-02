Trem da CPTM falha na Linha 12-Safira e passageiros descem na via

SÃO PAULO - Um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentou problema por volta das 17h50, dessa sexta-feira, 7, na Linha 12-Safira, entre as estações Brás e Tatuapé, na região central de São Paulo. Devido a falha, as composições da linha 11-Coral circularam com velocidade reduzida no trecho.

Segundo a empresa, alguns usuários não aguardaram o restabelecimento da composição e desceram à via, provocando a paralisação temporária da circulação de trens no trecho.

A circulação na linha foi normalizada às 19h e os usuários foram informados pelo sistema de som das estações e trens.