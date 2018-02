Trem da CPTM descarrila na zona norte de São Paulo

Atualizado às 18h40

SÃO PAULO - O último vagão de um trem da Linha 7-Rubi que seguia no sentido Luz descarrilou entre as Estações Piqueri e Pirituba, na zona norte de São Paulo, por volta das 16h30 da tarde desta terça-feira, 30. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o carro estava praticamente vazio e ninguém ficou ferido.

Por causa do acidente, a rede elétrica foi prejudicada e a circulação entre as Estações Luz e Jaraguá precisou ser interrompida. A companhia não informou a causa do incidente.

Por causa da migração de passageiros, algumas estações de metrô ficaram mais cheias entre o fim da tarde e o início da noite. De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, não houve mudanças na circulação dos trens.

A pedido da CPTM e do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situações de Emergência (Paese), a SPTrans acionou, às 17h10, 45 ônibus para atender o trecho entre as estações Barra Funda e Perus da linha 7-Rubi.

A partir das 18h20, os trens voltaram a circular em toda a extensão da Linha 7, sentido Francisco Morato. Na direção da Luz, os trens partem de Francisco Morato e atendem todas as estações até a estação Pirituba. Para atender quem embarca e desembarca nas estações Piqueri, Lapa e Agua Branca, está mantida a operação Paese, com oferta de ônibus gratuitos.