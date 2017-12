Trem da CPTM descarrila na zona leste de SP

Um trem da Linha 12 (Safira), que liga as estações Brás e Calmon Viana, na zona leste de São Paulo, descarrilou na manhã desta quarta-feira, 24. Ninguém ficou ferido.

Problema em trem prejudica circulação no metrô de SP

De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), devido ao problema, os trens circulavam apenas por uma das vias, aumentando o intervalo entre as composições.

Ainda de acordo com a CPTM, o acidente aconteceu por volta das 8h20, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, no sentido Calmon Viana. Ninguém ficou ferido no acidente, houve apenas danos materiais. As equipes de manutenção da companhia trabalham no local.