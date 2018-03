Trem da CPTM descarrila na Grande SP

Um trem com passageiros da Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarrilou no início da tarde desta quarta-feira, 10, perto da Estação Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A circulação ficou interrompida por quatro horas entre as paradas Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba, no sentido Calmon Viana.

O incidente, que ocorreu por volta das 13h40, não deixou feridos, segundo a CPTM.

A empresa informou ainda que acionou uma operação com ônibus gratuitos entre as duas estações afetadas. As composições estão circulando com intervalos maiores no resto da Linha 12, reclamam passageiros.

Por volta das 14h30, técnicos da CPTM haviam sido acionados para tentar restabelecer a circulação dos trens.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No fim da tarde, a companhia divulgou que a circulação na Linha 12 foi restabelecida às 17h45.