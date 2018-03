Trem com combustível tomba e 4 ficam feridos Um trem que levava um vagão com 90 mil litros de gasolina tombou ontem em Bauru, no interior de São Paulo, causando queimaduras de 2.º grau em quatro pessoas. Elas foram vítimas da explosão que aconteceu após o vazamento da gasolina e do óleo diesel. O estado delas é considerado estável. Segundo os bombeiros, há a hipótese de que o trem tenha tombado em um buraco aberto pela chuva.