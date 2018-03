Trem-bala terá túneis subterrâneos em SP

O funcionamento do Aeroporto Campo de Marte não deverá ser afetado pela construção da estação do Trem de Alta Velocidade (TAV), que ligará Rio, São Paulo e Campinas, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Todos os túneis que passarem pela capital serão subterrâneos. Estudos feitos pela agência revelam ainda que será possível a ligação do terminal com a Linha 1-Azul do Metrô. O edital determina a construção de nove estações: centro do Rio, Galeão, áreas fluminense e paulista do Vale do Paraíba, Aparecida, Cumbica, Campo de Marte, Viracopos e Campinas.