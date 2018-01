Trem atropela e mata dois operários no Rio Dois trabalhadores que faziam manutenção da linha férrea morreram atropelados por um trem da Supervia, entre as Estações Quintino e Cascadura, na zona norte do Rio, por volta das 15h de ontem. Eles eram funcionários de uma empresa que presta serviços à Supervia. Em nota, a concessionária informou que está investigando o acidente e assistentes sociais estão auxiliando as famílias das vítimas.