Trechos serão fechados amanhã e terça-feira A Dersa (Desenvolvimento Rodoviário) vai interditar totalmente, por algumas horas, amanhã e terça-feira, trechos da Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. A pista vai ser fechada nos dois sentidos para detonação de rochas das 12h às 14h e entre 0h e 4h30. Durante o fim de semana, as obras não vão interferir no tráfego da rodovia. As estradas que podem ser usadas como alternativa são a Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz. Informações sobre a Tamoios podem ser obtidas pelo telefone 0800-055 55 10 ou pelo Twitter @novatamoios.